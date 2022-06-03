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Torununu öldüren dedenin cezası belli oldu

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı torunu Alihan Gölbaşı'yı (22) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Gölbaşı (58), karar duruşmasında, haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA3 Haziran 2022 Cuma 14:01 - Güncelleme:
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Olay, geçen yıl Kasım ayında, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak'ta meydana geldi. Ali Gölbaşı, bilinmeyen nedenle tartıştığı torunu Alihan Gölbaşı'yı bıçakladı. Alihan Gölbaşı, ağır yaralı kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Gölbaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ali Gölbaşı hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu sanık Ali Gölbaşı ve avukatı hazır bulundu. Gölbaşı, savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Ali Gölbaşı'yı haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı kanuna aykırı olması gerekçesiyle sanık Ali Gölbaşı hakkında ayrıca 5 ay hapis ve 400 TL adli ceza uygulanmasına hükmetti. (DHA)

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