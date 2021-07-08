''Tosuncuk'' her şeyi anlattı! ''500 TL'' itirafı

8 Temmuz 2021 Perşembe 08:05 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 08:05

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında "örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Aydın ifadesinde yüz milyonlarca liralık vurgunun temellerini nasıl attığını tek tek anlattı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, "Çiftlik Bank'ı" önce sanal oyun olarak kurduğunu iddia eden Aydın, şunları kaydetti: Bir arkadaşımla beraber Bursa'da esnaflara 300-400 TL karşılığında web sitesi yapıyorduk. 2015 yılında çalışmak için Antalya'ya gittim. Burada bir tarım firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışmaya başladım. Firmanın sosyal medya üzerinden reklamını yapıyordum. Bu işte 2 ay kadar çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Daha önceden tanımış olduğum bilgisayar yazılımcısı E.A. isimli arkadaşımla birlikte Çiftlik Bank oyununun yazılımını yaptık. Arkadaşıma yaptığı bu web oyunu ile ilgili 500 lira ödeme yaptım. Oyunla ilgili web sitesini kurduktan sonra 2015 yılı ağustos ayında 'çiftlik oyun' web sitesini faaliyete geçirdik. Çiftlik Bank oyun sitesi benim şahıs firma üzerinden başladı."



5 AYDA ŞİRKETİ KURDU

Aydın, 1 ay içinde sanal çiftlikten elde ettiği sanal ürünleri satabileceği bir pazar oluşturduğunu ve oyuna üye 10 bin kişiden 30 bin TL kazanç sağladığını anlattı. Oyunu kurduktan 4 ay sonra gelirlerinin arttığını ve şirket kurmaya karar verdiğini söyleyen Aydın, önce Bursa'da şirket kurduğunu akabinde de 2016'da kiraladığı çiftliğe hayvan alarak üretim yapmaya başladığını belirtti. Zamanla üye sayısının ve bayilerin artması nedeniyle Bursa İnegöl'de ikinci bir çiftlik daha açtığını anlatan Mehmet Aydın, gelirlerinin giderek büyümesi nedeniyle Manisa'da bir de tavuk çiftliği aldığını söyledi. 7 milyon liraya aldığı tavuk çiftliğine 14 milyon lira yatırım yaptığını belirten Aydın, işleri çok büyüdüğü ve üye sayılarının katlanarak arttığı için "Çiftlik Bank" oyunu için 6 kişilik bir çağrı merkezi ekibi kurduklarını, sosyal medya uzmanı ve grafiker aldığını söyledi. Bir süre sonra grafiker olarak işe aldığı iki kişinin hesabına para geçirdiğini fark ettiğini anlatan Aydın iki kişiyi işten çıkardığını söyledi.

KORKUP YURTDIŞINA KAÇTIM

İşleri büyüdükten sonra çalışanlarından birinin yakını olan ve kendisini mafyavari biri olarak tanıtan Ebubekir K.'nın ofise yanına geldiğini söyleyen Aydın, "Bana beni koruyacağını, piyasada yeni olduğum için diğer şahısların beni harcayacağını bu nedenle bana korumalık yapabileceğini söyledi. Ofisime silahla gelmeye başladı. Davetli olmadığı halde düğünüme, balayımı yaptığım Antalya'ya geldi. Sürekli benden para istiyordu. Yanında terörist olduğunu düşündüğüm iki kişiyle gelerek Suriye'deki mücahit kardeşlerimize destek olman gerekiyor dedi ve para istedi. Sonrasında eşimle birlikte Uruguay ve Arjantin'e çıkış yaptım" diyerek yurt dışına neden çıktığını anlattı.

BASKILARDAN DOLAYI İSTANBUL'A TAŞINDIK

Ebubekir K.'dan korktuğu için bir süre Uruguay'da kaldığını söyleyen Aydın, "Sonra Türkiye'deki işimin başına geri döndüm. Ebubekir K.'nın baskılarından dolayı ofisi İstanbul'a taşıdık. Ben yurtdışına gitmeden önce Ebubekir K. benim 18 tane lüks marka aracımı satmak için benden vekaletname aldı. Kendi aracını da kullanmam için bana verdi. Ancak sattığı 18 lüks aracımın parasını bana vermedi. Bu süreçte Ebubekir K. beni ve ailemi ölümle tehdit etti" dedi.

KRİPTO PARAYLA GEÇİNMİŞ

Mehmet Aydın, tehdit edildiği için korktuğunu ifade ederken, 2017'de İstanbul da 50 milyon lira sermaye ile yeni bir şirket kurduğunu, işlerin büyüyüp uluslararası anlamda faaliyet yürütmek amacıyla Almanya, Amerika, Dubai, Ukrayna ve Azerbeycan'da firmalar kurduğunu söyledi. Oyun ve çiftlik işleri devam ederken kripto para üretimi işine girdiğini anlatan Aydın, Paraguay'da 3 milyon dolar, Türkiye'de de yaklaşık 10 milyon lira harcayarak Bitcoin üretim cihazları aldığını ve kripto para üretmeye başladığını ifade etti.

SİSTEMİ DURDURDUK

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın işleri yolunda gittiği sırada sosyal medyada çiftliklerinin olmadığı ve insanların gözünü boyadıkları şeklinde haberler çıkmaya başladığını, ardından da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın haklarında inceleme başlattığını bu nedenle sanal oyun faaliyetlerinin durduğunu anlattı. Aydın, "Soruşturma sonucu Türkiye'deki bankalar bizimle çalışamayacaklarını söyleyerek hesaplarımızı kapattılar. Biz de bunun üzerine sıkıntıya düşeceğimizi düşünüp sistemi geçici olarak durdurduk. Soruşturma sonucunda devam etmeyi düşünüyorduk" dedi.

İLK DURAĞI DUBAİ OLDU

Sosyal medyada çıkan haberler üzerine kendilerine tebligat gönderen üyelere anaparalarını iade ettiklerini anlatan Mehmet Aydın, "Ben 24 Ocak 2018'de Dubai'deki şirketimin son kuruluş prosedürünü geçekleştirmek için Dubai'ye geçtim. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 'Çiftlik Bank ponzidir' açıklaması yapınca üyeler çiftliklere gittiler ve savcılıklara suç duyurusunda bulundular. Türkiye Uruguay'dan iademi talep edince Brezilya'ya geçtim ve oraya yerleştim. Uruguay yetkili makamları hakkımda kara para aklama soruşturması başlattı. Mal varlıklarıma el konuldu. Benim ve eşimin lüks araçlarına el konuldu. 700 bin dolar değerinde yatıma, 7 adet villa arsasına şirkete ait inşaat malzemelerine, şirkete ait araçlara el konuldu" dedi.

ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ

Mehmet Aydın, "Uruguay'dan çıktığımda Brezilya'ya geçerken 50 bin EURO ve 3 Bitcoin toplam 100 bin dolar param vardı. 3 yıl boyunca bu parayla geçindim. Hakkımda soruşturma başlatıldığında Türkiye'de Çiftlik Bank'a ait belgelere el konulmuştu. Dubai'ye giderken çantamda bir takım belgeler vardı. Bu belgeleri teslim olunca emniyete teslim ettim. İşe kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla tanıştım. Yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diyerek savcılık ifadesini bitirdi.

MEHMET AYDIN'IN EŞİ GIYABINDA BOŞADI

Aydın'ı eşi Sıla Aydın'ın 22 Haziran'da gıyabında boşadığı ortaya çıktı.