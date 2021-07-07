7 Temmuz 2021 Çarşamba 07:18 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 07:18

Kurduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde uzman polisler sorguladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Aydın'ı sorgulayan polisler, maliye ve finans suçları hakkında özel eğitim almış tecrübeli polislerden oluşuyor. Aydın, nezarette beklerken sorgu polisleri de hazırlanan iddianameyi, diğer sanıkların ifadelerini, mağdurların şikâyetlerini ve dosyadaki diğer belgeleri detaylı şekilde inceleyerek, soruları belirledi.

Hürriyet'in haberine göre, İşte o sorular...

PARAYI ÖDEYECEK MİSİN?

Aydın'a, ilk olarak "Mağdurların parasını ödeyecek misin?" sorusu yöneltildi. Şirketi neden Kıbrıs'ta kurup paraları buraya aktardığı, yönetim tecrübesi olmayan koruma, güvenlik görevlisi gibi isimleri neden üst düzey atadığı, Bursa'da açılan soruşturmada çiftliklerdeki hayvan sayısı ile mal varlıklarına dair neden yalan beyanlarda bulunduğu soruldu.

KRİPTO PARA MI ALDIN?

3 yıllık firarı boyunca kimlerin nasıl yardım ettiğini anlatması istenilen Aydın'dan, Uruguay ve Brezilya'daki irtibatlarının detayları soruldu. Sorulardan biri de "Ağabeyin Fatih Aydın nerede?" oldu. En önemli soru ise Aydın'ın mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın akıbetiyle ilgiliydi. Paraları Bitcoin veya diğer kripto paralara yatırıp yatırmadığı yönünde sorular yöneltilen Aydın'a Çiftlik Bank davasında bazı sanıkların kendisini usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlamaları da soruldu.

25 SAAT İFADE VERDİ

İfade işlemleri yanında getirdiği 300 sayfalık evrakın incelenmesinden sonra Pazartesi gecesi 21.45'te başladı. Polisler saat 05.00'e kadar hazırladıkları soruları tek tek sordu. Üç avukatının eşlik ettiği Mehmet Aydın zaman zaman duraksadı, ancak tüm soruları yanıtladı.

İfadeye saat 05.00'te ara verildi. Aydın, polislerin verdiği yiyeceklerle kahvaltı yaptıktan sonra bir süre uyudu. Saat 12.00'de ifadeye yeniden başlandı. İhtiyaç molaları haricindeki aralıksız sorgu bugün saat 00.30'a kadar sürdü. Ardından geceyi Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki nezarette tek başına geçirerek adliyeye sevkini bekledi. Bir polis memuru da nöbetçi olarak bekletildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.