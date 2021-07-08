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  • Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı!
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Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı!

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından bu kez abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı.

DHA8 Temmuz 2021 Perşembe 19:59 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 20:22
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Alınan bilgilere göre; Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafede bulunan Canelones bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskınla yakalandı. Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığı'nca iade süreci başlatılırken, Aydın'ı teslim almak üzere 1 ekip Türkiye'den Uruguay'a hareket edecek.

Fatih Aydın, 'Bankacılık Kanununa Aykırılık', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçlamaları ile aranıyordu.

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