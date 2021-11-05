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Güncel

''Tosuncuk''un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı!

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

5 Kasım 2021 Cuma 19:15 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 19:15
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