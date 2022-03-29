Tour Of Türkiye'de dünyaca ünlü bisikletçiler parkura çıkacak

Benzersiz bir parkur, yüksek rekabet, dünyaca ünlü pedallar, ülkemizin tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri...



T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bir kez daha dünyanın gözlerinin ülkemizde olmasını sağlayacak.

2022 yılında "Tarihe, Doğaya Saygı" mottosuyla düzenlenecek organizasyonda dünyaca ünlü takımlar ve bisikletçiler parkura çıkacak. Bodrum'da başlayacak ve bir etaptan diğerine ilerleyen bu dev açık hava organizasyonu İstanbul'da sona erecek ve sporcular, 8 günde 1303 km mesafe kat edecek.

Ülkemizin en önemli spor tanıtım markalarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, "Tour of Türkiye" kullanımı ile uluslararası tanıtım gücünü daha da artıracak. Organizasyonun yenilenen parkuru, ülkemizin farklı noktalarını da dünyayla buluşturacak.

Etap tarihleri ise şu şekilde olacak:

· 10 Nisan : Bodrum - Kuşadası

· 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı

· 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka)

· 13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil)

· 14 Nisan : Manisa - Ayvalık

· 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)

· 16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ

· 17 Nisan : İstanbul - İstanbul

7 WorldTour takımı yarışacak

Bir önceki yıla göre katılımcı takımların kalitesini de artıran 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 7 WorldTour takımının parkura çıkacak olması da bisiklet dünyasının gözlerinin bu yarışa çevrilmesini sağlayacak.

Ülkemizden iki takımın da zorlu rekabetin parçası olacağı yarışın takım listesi ise şöyle:

WorldTour Takımları: UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri), Bora – Hansgrohe (Almanya), Israel – Premier Tech (İsrail), Astana Qazaqastan Team (Kazakistan), Lotto Soudal (Belçika), Team BikeExchange – Jayco (Avusturya) Team DSM (Hollanda).

Pro Takımlar: Alpecin – Fenix (Belçika), Team Arkea – Samsic (Fransa), UNO X Pro Cycling Team (Norveç), Drone Hopper – Androni Giocattali (İtalya), Bardiani CSF Faizane (İtalya), Caja Rural – Seguros RGA (İspanya), EOLO – Kometa Cycling Team (İtalya), Euskatel – Euskadi (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Burgos BH (İspanya), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri).

Kıta Takımları: Bike Aid (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), China Glory Continental Team (Çin).

Tour of Türkiye - TUR, ülkemizde 8 gün boyunca unutulmaz bir bisiklet heyecanı yaşanmasını sağlayacak.