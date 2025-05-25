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Toz taşınımı alarmı! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftalık raporu yayımladı. Buna göre yurt genelinde yeniden yağışlar etkisini gösterecek. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün yurdun batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor. Bazı illerde ise yerel kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

IHA25 Mayıs 2025 Pazar 09:42 - Güncelleme:
Toz taşınımı alarmı! Meteoroloji bölge bölge uyardı
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Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 35

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

  • meteoroloji raporu
  • hava tahminleri
  • toz taşınımı
  • kuvvetli sağanak yağış

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