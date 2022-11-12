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TPAO'dan vatandaşlara uyarı: Gerçek dışı duyurulara itibar etmeyin

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), vatandaşları, bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden yapılan gerçek dışı duyurulara itibar edilmemesi yönünde uyardı.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 23:13 - Güncelleme:
TPAO'dan vatandaşlara uyarı: Gerçek dışı duyurulara itibar etmeyin
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TPAO'nun Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden Turkish Petroleum Corporation ve TPAO'nun yatırım yapan vatandaşlara petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki farktan pay vereceği yönünde gerçeği yansıtmayan duyurular yapıldığı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yasa dışı girişimlerde TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in görsellerinin paylaşıldığı ve arşiv görüntülerinin üzerine seslendirme yapılarak gerçeklik havası kazandırılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Bu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri istendi.

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