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Trabzon Akçaabat'ta cinayet: Katil zanlısı ve arkadaşları yakalandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 27 yaşındaki Beytullah Komar, silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan zanlı ile şüphelinin saklanmasına yardımcı olan 3 kişi gözaltına alındı.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 21:02 - Güncelleme:
Trabzon Akçaabat'ta cinayet: Katil zanlısı ve arkadaşları yakalandı
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Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün meydana gelen cinayetin ardından Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timleri ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda Komar'ın, şüpheli A.H. (61) tarafından öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Olay sonrasında şüpheli A.H'nin olay yerinden kaçarak S.S.S ve O.S ile buluştuğu, M.Ç'ye ait bir eve giderek saklandıktan sonra bu evden ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerden S.S.S'ye ait evde yapılan aramada cinayet zanlısı A.H'nin olayda kullandığı değerlendirilen bir adet tabanca, dolu fişek ve iki adet boş kovanın ele geçirildiği vurgulandı.

Operasyon kapsamında cinayet zanlısı A.H'nin, Akçaabat ilçesinde yakalandığına işaret edilerek, "Şüpheli A.H ile suçun işlenmesinden sonra şüpheli A.H'nin kaçıp saklanmasına yardımcı olan şüpheliler S.S.S, O.S ve M.Ç Akçaabat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmışlardır." ifadesi kullanıldı.

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