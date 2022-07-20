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Trabzon Emniyet Müdürlüğünden 'sembol' açıklaması

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yerlere sprey boya ile çeşitli semboller çizilmesine ve yazı yazılmasına ilişkin açıklama yaptı.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:15 - Güncelleme:
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Açıklamada, 19 Temmuz'da bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Akçaabat ilçesinde birkaç mezara, işaret levhalarına ve reklam tabelalarına siyah sprey kullanılarak semboller çizildiğine yönelik paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Paylaşımlar üzerine başlatılan çalışmalarda, bir ortaokulun duvarlarına da çeşitli yazılarla birlikte benzer sembollerin çizildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayı aydınlatmaya yönelik çalışmalarda, söz konusu sembolleri çizdikleri de tespit edilen suça sürüklenen çocuk 2009 doğumlu M.T.B. ile 2007 doğumlu S.Ü. adres tespitleri sonucu yakalanmıştır. Yaşları küçük çocuklar, mezarlık, reklam tabelaları, işaret levhaları ve ortaokul duvarlarına, internetteki oyunlardan gördükleri ve şekil itibarıyla da beğendikleri, anlamını bilmedikleri sembolleri spreyle yaptıklarını ve yazı yazdıklarını beyan etmişlerdir. Konuya ilişkin süreç, adli makamların talimatlarına istinaden takip edilmektedir."

Öte yandan, savcılık tarafından ifadeleri alınan M.T.B. ve S.Ü'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.

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