Kuveyt Havayollarına ait uçak bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a indi

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 12:17 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:54

İhbar üzerine pist dışına çıkarılan uçaktaki yolcular, güvenlik güçleri eşliğinde aranarak tahliye edildi. Otobüslere alınan yolcular, pistten uzaklaştırılıyor.

Polis özel harekat ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında iç ve dış hatlarda bekleyen diğer yolcular da bina dışına çıkarıldı.

Öte yandan havalimanına gelen bomba imha uzmanları, köpeklerle arama yaptı.

Alana getirilen mobil X-ray cihazıyla uçaktan indirilen valizler kontrol ediliyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, havalimanında gazetecilere, Kuveyt Havayolları genel merkezine bir uçağa bomba konulduğuna dair ihbar yapıldığını söyledi.

Uluslararası kurallar gereği o an havada bulunan Kuveyt Havayollarına ait tüm uçakların indirildiğini belirten Ustaoğlu, "Bildiğimiz kadarıyla başka yerlerde de uygun yerlere inişleri sağlandı. Bizde de Kuveyt'ten havalanarak Trabzon'a gelmekte olan CZR 314 sefer sayılı Kuveyt Havayollarına ait uçak saat 11.18 civarı havalimanına iniş yaptı." dedi.

Ustaoğlu, hemen diğer güvenlik birimleri tarafından uçağın güvenli alana alınarak detaylı aramalar yapıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Uçakta 512 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Yolcu, mürettebatın da tahliyesi gerçekleştirildi. Şu an bagajların detaylı aranma işlemleri yapılıyor. Havalimanımızda uçuşların durdurulmasıyla alakalı herhangi bir şey söz konusu değil. Şu an uçağımız güvenli bölgede. Araması tamamlanarak tekrar seferine devam edecek."

