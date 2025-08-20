İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9295
  • EURO
    47,7584
  • ALTIN
    4401.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trabzon İstiklal Madalyası'na kavuşacak... Bakan Uraloğlu: Hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırdı
Güncel

Trabzon İstiklal Madalyası'na kavuşacak... Bakan Uraloğlu: Hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırdı

Trabzon'un 101 yıl sonra 'İstiklal Madalyası'na kavuşacak olmasını değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Trabzon, vatan uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşmuş, Anadolu'nun hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırmıştır.' ifadelerini kullandı.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Trabzon İstiklal Madalyası'na kavuşacak... Bakan Uraloğlu: Hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırdı
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuşacağını, şehrin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkının bir kez daha tescillenmiş olacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstiklal Madalyası'nın Trabzon'un Milli Mücadele'deki kahramanlıklarının tescili niteliğinde olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde yarın TBMM'de düzenlenecek törenle İstiklal Madalyası'nın takdim edileceğini ifade eden Uraloğlu, bu anlamlı günün Trabzon için tarihi bir gurur olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nda kentin stratejik rolü ve gösterdiği fedakarlığın önemine değinen Uraloğlu, "101 yıl sonra Trabzonumuz İstiklal Madalyası'na kavuşuyor. Şehrimizin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkı yarın bir kez daha tescillenmiş olacak. Trabzon, vatan uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşmuş, Anadolu'nun hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

  • abdülkadir uraloğlu
  • trabzo
  • istiklal madalyası

ÖNERİLEN VİDEO

Sıcaktan bunaldılar, serin sulara daldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.