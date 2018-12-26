Trabzon Maçka'da minibüs dereye devrildi
Trabzon'un Maçka ilçesinde minibüsün dereye devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
- AA
Trabzon'un Maçka ilçesinde yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde, kar yağışının etkili olduğu yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak yolun alt kesimindeki dereye yuvarlandı.
Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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