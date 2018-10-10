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Trabzon merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ'ye operasyon: 14 gözaltı

Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

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 Alınan bilgiye göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Kars, Bitlis, Bolu, Bayburt, Malatya, İzmir, Antalya ve Çanakkale illerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve örgüt içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen askeri personele yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 albay, 3 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 6 üsteğmen olmak üzere toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 subaydan 12'sinin halen orduda görevli 2'sinin ise emekli olduğu öğrenilirken, şahısların Emniyet'teki sorguları sürüyor.

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