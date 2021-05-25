Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

DHA 25 Mayıs 2021 Salı 11:21 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 11:21

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda, örgütte ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle 'mahrem imam'lar ile haberleştikleri tespit edilen 1 yüzbaşı ve muvazzaf subayın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.