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Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Trabzon merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün 'öğrenci ve ilçe yapılanmaları'nda görev aldığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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 İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Trabzon merkezli Tokat, Adıyaman ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, FETÖ'nün 'öğrenci ve ilçe yapılanmaları'nda görev aldığı, şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürdürülüyor.

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