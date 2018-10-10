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Trabzon merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda ankesörlü telefon ile haberleştikleri belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Trabzon merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
 
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şubesi ekiplerince ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen askeri personele yönelik Trabzon merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Kars, Bitlis, Bolu, Bayburt, Malatya, İzmir, Antalya ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi.
 
Operasyonlarda aralarında halen görevde bulunan ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 1 albay, 3 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 6 üsteğmen olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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