Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Trabzon merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şube müdürlükleri ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilenlere yönelik Trabzon merkezli Artvin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, meslekten ihraç edilen sağlık memuru A.H. ile özel kurumlarda satış elemanı T.D, V.K. ve A.K. gözaltına alındı. Zanlıların KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA