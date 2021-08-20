Trabzon Sağlık Müdürü Usta'dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 15:57 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:57

Usta, AA muhabirine, son zamanlarda artan vaka sayılarının düşmesi ve Trabzon'un mavi kategoride yer alabilmesi için vatandaşların aşılarını yaptırarak tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Trabzon'un yakın zamanda mavi kategoriye dönmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Usta, "Ama aşılama oranına baktığımız zaman biraz daha zamanımız var diye görünüyor. Bugün özellikle daha fazla aşı yoğunluğu bekliyoruz. Sayıların günlük 15-20 bine çıkması önemli. Şu anda 10 binin altında gidiyor. Dolayısıyla mavi için biraz daha süremiz var. İnşallah bunu, vatandaşlarımız aşı olarak hızlandıracak." dedi.

Usta, Trabzon'da 2. doz aşısını yaptıran 400 bine yakın kişi olduğunu ifade ederek "Son zamanlarda yoğunluğumuz oldukça arttı. Hastanelere de bunun yansımaları başladı. Özellikle servislerde, yoğun bakımlarda, entübe vakalarda ve ex hastalarda da yavaş yavaş bir artış gözleniyor." diye konuştu.

- "AŞISINI TAM YAPTIRMIŞ OLAN HİÇBİR HASTAMIZ HASTANEMİZDE YOK"

Kovid-19'a yakalandıktan sonra hastanede tedavi altında olan hastaların "Keşke aşı olup hastaneye düşmeseydim." dediklerini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Aşı olmamış olanlar yüzde 55-60'ı oluşturuyor. Onun dışında kendini aşı olmuş farz edenler ama bize göre aşı olmamış kişiler de var. Aşısını tamamlaması gerekiyor, bir doz aşı yapılmış, kendini aşı yapılmış sayıyor. O doğru değil. 2 doz yapılmış ama üzerinden süre geçmiş, 3 aydan fazla, 3. dozun yapılması gerekiyor, yine yapılmamış, o da doğru değil, koruyuculuk olmuyor veya 2 doz Biontech yapılıyor, akabinde kendisini de iyi koruyamadığı için 3-5 gün içerisinde Kovid oluyor. Bu da aşı yapılmış olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla aşısını tam yaptırmış olan hiçbir hastamız hastanemizde yok. Bu çok önemli bir ayrıntı. Tüm Türkiye'de de dünyada da aynı aslında. Ama nedense bir kısım insanımıza bunu anlatamıyoruz."

Usta, Kovid-19'un ne kadar önemli bir hastalık olduğunu anlatabilmek için sağlıkçıların ve Sağlık Bakanlığının çeşitli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

" 'Bir yerde acaba eksiğimiz mi var?' diye her gün oturup konuşuyoruz. Arkadaşlarımızla bir şey bulamıyoruz bununla ilgili. O kesim insanların bir kısmına da sosyal medyalar üzerinden ulaşarak, elimizden geldiğince ikna etmeye çalışıyoruz. İkna olmayanları bire bir kendimiz Sayın Valimizle başta olmak üzere arıyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz, bir kısmını ikna ediyoruz, doğruya sevk etmeye çalışıyoruz. 'Aşı oldum.' diyen insanların da maske ve mesafeyle kendilerini, çevrelerini korumaları gerekiyor. Bizim asıl üzerinde durmamız gereken şey de bu. Aşı olanlar da kendilerini ve çevrelerini koruyabilirlerse en azından 4. dalganın geri püskürtülmesini sağlayabiliriz."

Usta, Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandığını anımsatarak "Maalesef bir kıpırdanmaya ihtiyacımız var. Hem mavi olmak hem de toplum bağışıklığının oluşmasına ihtiyaç var. Geri duruyoruz, insanımız bir rehavet içerisinde. Bu doğru bir hareket değil, bunun sancılarını maalesef hastanelerdeki vatandaşlarımız çekiyor." dedi.

- "OKULLARLA BAĞLANTILI HERKESİN AŞI KONUSUNDA TEYAKKUZDA OLMASI GEREKİYOR"

Çocuk yoğun bakım servisinde de yüzde 50 doluluk yaşandığını belirten Usta, "Daha önceki dalgalarda bizim çocuk yoğun bakımımız Kovid-19'a ayırdığımız yataklar anlamında çoğunlukla boş kalıyordu. Şimdi yüzde 50'si dolu. Bunların bir şekilde geriye çevrilebilmesi için Bakanlığımızın öngördüğü şekliyle kronik hastalığı olan veya olmayan 15 yaşına kadar herkesin aşılanması gerekiyor. Özellikle şu anda okullar açılacak. Okullarla bağlantılı herkesin aşı konusunda teyakkuzda olması gerekiyor. Bu şakaya alınacak bir olay değil, pandemi dediğimiz salgın olaylarıyla topyekun mücadeleyle olacak bir şeydir. Sadece sağlıkçıların yapmasıyla başarılı olabilecek bir şey değildir. Herkesin bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, sağlık personelinin iş yükünün yeniden arttığını ifade ederek "Gönül istiyor ki vatandaş da bize destek olsun. Özellikle filyasyon ekiplerimiz sahada halen görevini üstlenmiş devam ediyor. Ama temaslılarını kimse vermiyor artık. Gizlemeye gayret ediyor. Bunlar olduğu sürece de o vatandaşlar temaslı olarak kendini söylemediğinde bir Kovid hastasıyla temas eden vatandaşı yüzde 80 Kovid kabul ediyoruz. O kişi bir pozitif vaka gibi dolaşıyor ortalıkta. Bundan sonra da vakalar artmış oluyor. Sağlıkçıların yükü artıyor, vatandaşların hastaneye düşme olasılığı artıyor." diye konuştu.

- "KOVİD GEÇİRDİM AMA AŞININ SAYESİNDE HASTALIĞI GRİP GİBİ ATLATTIM"

Fatih Devlet Hastanesine aşı olmak için gelen 18 yaşındaki Bora Berk Bostan, dünkü açıklamalardan sonra aşı yaptırmaya karar verdiğini belirterek ilk aşısını olduğunu söyledi.

3. doz aşısını olmak için gelen 64 yaşındaki Osman Bozok, 2. doz aşısını olduktan sonra Kovid-19 geçirdiğini dile getirerek "Hastalıktan korunmak için aşı olmak şart. Bilim adamları da aşı olmamız gerektiğini söylüyorlar. Kovid geçirdim ama aşının sayesinde hastalığı grip gibi atlattım." dedi.

