Trabzon Valiliği: İnternetten FETÖ elebaşına ait kitapları satan kadın gözaltına alındı

AA 23 Ekim 2021 Cumartesi 12:50 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 12:51

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ'ye yönelik araştırmalar kapsamında A.N.A'nın (24) internette FETÖ elebaşı ve kurucusu Fetullah Gülen'e ait kitapların satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Sürmene ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan 2 cep telefonu, 2 hard disk ve SIM karta el konuldu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

