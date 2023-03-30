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Trabzon'da ana su hattının patlamasında 3 milyon liralık hasar tespit edildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ana su hattında meydana gelen patlamada, 3 milyon liralık hasar tespit edildi.

AA30 Mart 2023 Perşembe 12:49 - Güncelleme:
Trabzon'da ana su hattının patlamasında 3 milyon liralık hasar tespit edildi
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Devlet Sahil Yolu Yenimahalle mevkisinde, 28 Mart Salı günü ana su hattının patlamasının ardından hasar tespit raporu hazırlandı.

Tazyikli su nedeniyle yolun karşısında bulunan binadaki 15 daire ve 2 iş yeri ile 5 aracın hasar gördüğü belirtilen raporda, 3 milyon liralık hasar tespit edildiği kaydedildi.

Ortahisar ilçesinde, devlet sahil yolu Yenimahalle mevkisinden geçen ana su hattında meydana gelen patlamada, tazyikli su yolun karşısındaki bina ile çevredeki park halindeki araç ve iş yerlerine zarar vermiş, su birikintisi nedeniyle trafikte aksama yaşanmıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

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