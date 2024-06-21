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Trabzon'da bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Atatürk Köşkü, Ayasofya Camisi ile Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

AA21 Haziran 2024 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Trabzon'da bayram tatili yoğunluğu sürüyor
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Bayram süresince Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nü 15 bin 545, şehir merkezinin kuşbakışı izlenebildiği Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nu 9 bin 728 kişi ziyaret etti.

Fatih Mahallesi'ndeki tarihi Ayasofya Camisi de turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Almanya'da yaşayan Burak Memişoğlu, ailesiyle her sene memleketi Trabzon'a tatile gelmeye gayret ettiklerini söyledi.

Memişoğlu, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'na ikinci kez geldiğini anlatarak, "Trabzon doğası ve deniziyle insanlara güzel olanaklar sunan bir şehir. Dışarıdan gelen misafirlerin ilk getirileceği yerlerden birinin de seyir terası olduğunu düşünüyorum." dedi.

Artvin'den gelerek Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden Harun Özkul ise "İlk defa Atatürk Köşkü'ne geldik, buradan Sümela Manastırı'na geçmeyi düşünüyoruz. Misafirlerim de sevdiler burayı. Bakımı güzel yapılmış, çiçeklendirilmesi çok güzel. Hepimiz çok sevdik." diye konuştu.

  • Trabzon
  • Atatürk Köşkü
  • Boztepe Seyir Terası

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