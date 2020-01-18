Trabzon'da DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen iki yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi

18.01.2020 10:59 - Güncelleme: 18.01.2020 10:59

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin uluslararası terörist faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı konulan B. A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar Trabzon'da yakalandı. Yakalanan şahısların cep telefonlarında yapılan incelemede DEAŞ terör örgütünün eski lideri Ebubekir EL Bağdadi’ye ait videolar tespit edilirken, şahıslar sorgularının ardından sınır dışı edildi.