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Trabzon'da DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen iki yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi

Trabzon'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı bulunan iki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

18.01.2020  10:59 - Güncelleme: 18.01.2020  10:59

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin uluslararası terörist faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı konulan B. A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar Trabzon'da yakalandı. Yakalanan şahısların cep telefonlarında yapılan incelemede DEAŞ terör örgütünün eski lideri Ebubekir EL Bağdadi’ye ait videolar tespit edilirken, şahıslar sorgularının ardından sınır dışı edildi.

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