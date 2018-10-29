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Trabzon'da erkek cesedi bulundu

Trabzon'da deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Arsin ilçesi Fatih Mahallesi'nde deniz kıyısındaki kayalıklarda yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. 

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

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