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Trabzon'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Doğu Karadeniz’de bugün saat 15.30'dan sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

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Özellikle Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından Karadere'de taşkınlar meydana gelirken, sel ve heyelanlar oluştu. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi sel ve heyelanların etkili olduğu bölgede incelemelerde bulundu. 
 
Öte yandan Trabzon şehir merkezinde de şiddetli yağış etkili olurken, şiddetli yağışa dışarıda yakalanan Trabzonlular caddelerde koştururken, araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalışırken, araçların silecekleri ise şiddetli yağışa adeta dayanmadı.

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