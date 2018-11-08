Trabzon'da FETÖ operasyonu: 2 albay gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığında görevli 2 albay, "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alındı.
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