Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Trabzon'da görevli maliye yüzbaşı Y.Ş. ve jandarma astsubay G.S. ile meslekten ihraç edilen polis memuru Y.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar, Ankara, Van ve Sivas'a gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.