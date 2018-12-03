Trabzon'da fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
Trabzon'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 14 kadın gözaltına alındı.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrollerde bulundu. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 14 kadın gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreye rahatsızlık vermek'ten işlem yapıldı, Şüpheliler para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
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