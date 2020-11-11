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Trabzon'da inşaatta çalışırken yakalanan FETÖ'cü yüzbaşı tutuklandı

Trabzon'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç yüzbaşı M.U., sahte kimlikle, çalıştığı inşaattaki iskelede yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

DHA11 Kasım 2020 Çarşamba 14:34 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 14:34
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen yüzbaşı M.U.’nun internet ilanlarıyla inşaatlarda çalıştığı ve örgütün hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eşi de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan M.U., sahte kimlikle, bir inşaata kurulu iskelede çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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