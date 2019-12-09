Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortahisar ilçesinde yaşayan G.E'nin internet sitesi üzerinden sahte kimlik satarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Ekipler, hükümlüyü evine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada bir cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, iki harici disk, bir flash bellek, iki SIM kart, 3 DVD, 9 manyetik şeritli kart, 13 sahte kimlik, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi bulunan 3 kabartmalı yüzük, çok sayıda vesikalık fotoğraf, fatura, teslim belgesi, fiş ve belgeler ele geçirildi.

G.E'nin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 2013 yılından beri sahte kimliklerle gizlendiği belirlendi.