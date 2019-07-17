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Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu

Terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

  • AA
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Trabzon'da, terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu.
 
Giresun Bölge Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Tokat'ta eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında, 17 Mayıs'ta Giresun'un Espiye ilçesi Seydiköy yaylası Dürdür mevkisinde, güvenlik güçlerine teslim olan İran uyruklu Kawa kod isimli Behrüz Düzkanlı'nın ifadeleri doğrultusunda, Kiremitli Mahallesi Haya mezrasında, PKK'ya ait sığınaklarının bulunabileceği değerlendirildi.
 
Bu çerçevede, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. 
 
Patlayıcı madde arama köpekleri "Oyit" ve Pamit"in de katıldığı bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde, 1 metre derinliğinde ve 3 metrekare çapında sığınak bulundu.
 
Sığınakta yapılan aramada, 500 gram zeytin, 12 litre sıvı yağ, 3,5 kilogram çay, 7,5 kilogram makarna, 7 kilogram bulgur, 4,5 kilogram pirinç, 1 kilogram arpa şehriye, 14 kilogram toz şeker, 3 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram barbunya, 3,5 kilogram fasulye, 27 kilogram un, 2 kilogram tuz, 1 paket kuru maya, 10 kabartma tozu ele geçirildi. 
 
Ele geçirilen araç, gereç ve yaşam malzemeleri, olay yerinde imha edildi.
 
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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