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Trabzon'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Araklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Araklı-Bayburt kara yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma yeniden açıldı.

  • AA
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Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Araklı-Bayburt kara yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma yeniden açıldı.
 
Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Ağnaz Köprüsü bölgesinde Birlik Deresi'nden gelen taşkının beraberinde getirdiği toprak parçalarının yolu trafiğe kapattığını söyledi. 
 
İlçede karayolları ve belediye ekiplerinin vakit kaybetmeden olay yerine geldiğini dile getiren Çetin, "Ekiplerimiz, iş makineleriyle gerekli çalışmaları yaptı. Yaşanan sıkıntıları ilgili kurumlarımızla birlikte en kısa sürede çözüme kavuşturduk." dedi.
 
Çetin, çalışmalar sonucunda Araklı- Bayburt kara yolunda ilk olarak kontrollü şekilde trafik sağlandığını daha sonra ise tamamen açıldığını belirterek, onarım çalışmalarının da tamamlandığını ifade etti.

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