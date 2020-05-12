Trabzon'da sokağa çıkma yasağı var mı? Trabzon Valiliği, sokağa çıkma yasağı kararını Twitter'dan açıkladı!

12 Mayıs 2020 Salı 13:09 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:09

Trabzon'da sokağa çıkma yasağının olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. 4 gün sokağa çıkma yasağının hangi illerde geçerli olduğu merak konusu oldu. Trabzon, Trabzon, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Trabzon, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehirler arası seyahat kısıtlamaları 11 Mayıs saat 00.00 itibariyle kaldırıldı. Trabzon Valiliği'nden sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Daha önce seyahat yasağının kaldırıldığı 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı. Bu haber sonrası vatandaşlar Trabzon'da 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunu araştırmaya başladı. Trabzon Valiliği'nden son dakika sokağa çıkma yasapı açıklaması yapıldı. Buna göre; Trabzon'da 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Trabzon Valiliği'nden son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması

16, 17, 18 VE 19 MAYIS'TA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.

Bazı illerde seyahat yasağının kaldırılmasının ardından gözler sokağa çıkma yasağına çevrildi. Önceki hafta seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 7 ilde sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı. Hal böyle olunca 4 günlük sokağa çıkma yasağının Trabzon'da geçerli olup olmadığı merak edilen konular rasında yer aldı.

TRABZON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Trabzon'da sokağa çıkma yasağı kalktı. 4 uygulanacak olan yasağın kaldırıldığı Trabzon Valiliği twitter hesabından açıklandı.

Trabzon Valiliği, seyahat kısıtlamasının gece 00.00 itibariyle kaldırıldığını açıkladı. Valilik ayrıca, hafta sonunda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının Trabzon'da uygulanmayacağını açıkladı.

TRABZON VALİLİĞİ AÇIKLADI!

Trabzon Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı. Valiliğin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtildi. 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Böyle bir karar alınması durumunda valiliğimiz gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır." ifadesini kullanıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDECEK?

Seyahat kısıtlaması kaldırılan iller, ilk etapta Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olarak ilk etapta açıklanmıştı. Son açıklamaya göre ise, Trabzon, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Trabzon, Kahramanmaraş, Trabzon, Tekirdağ'da kısıtlama kaldırıldı.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

4 günlük sokağa çıkma yasağının seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta olacağı öngörülüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLAN İLLER

16-19 Mayıs sokağa çıkma yasağının; şehirler arası seyahat yasağı kalkan Trabzon, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Trabzon, Kahramanmaraş, Trabzon ve Tekirdağ'da uygulanmaması bekleniyordu. Kısıtlamanın şimdilik Trabzon, Trabzon, Aydın, Trabzon ve Trabzon'da uygulanmayacağı açıklandı.

Konuyla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan sokağa çıkma yasağı genelgesi ile belli olacak.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

Şehirler arası seyahat yasağı corona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez 3 Nisan günü uygulamaya konmuştu. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla; seyahat yasağının Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Trabzon ve Tekirdağ için sona erdiğini açıkladı. Geçen hafta da Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay ve Malatya için şehirler arası seyahat yasağı kalkmıştı.

Seyahat yasağının 14 gün daha uzatıldığı şehirler ise şunlar: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SEYAHAT KISITLAMASI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi.

Genelge ile Trabzon, Trabzon, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Trabzon, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması bu gece (11 Mayıs) saat 24.00’dan itibaren sona eriyor.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 İlde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği Genelgede,tüm Dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi.

Genelgede, aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısını arttıracağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı ifade edildi.

Daha önce gönderilen genelge ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırıldığı, bahse konu kısıtlamanın süresinin ise 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Bakanlık, daha önce alınan kararlar doğrultusunda Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla ilerinde giriş/çıkış kısıtlamaları kaldırılarak Trabzon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerine yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak devamının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına dair devam eden tedbir uygulaması, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler neticesinde vaka artış hızı ile salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma gibi olumlu gelişmeler göz önüne alınarak aşağıdaki kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre;

1- Trabzon, Trabzon, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Trabzon, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Trabzon, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.