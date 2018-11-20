Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Trabzon'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri olduğu ileri sürülen kişi ve eşi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu İdlib bölgesindeki suikast ve eylemlere katıldığı belirlenen, silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde üst düzey emir konumunda olduğu iddia edilen A.G. ile eşi D.B.G. yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 2 dizüstü bilgisayar, flaş bellek, 2 cep telefonu ile üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu çok sayıda doküman ve not defterleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meksika Devrimi’nin başlaması – Tarihte bugün 20 Kasım 1911

Meksika Devrimi’nin başlaması – Tarihte bugün 20 Kasım 1911

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Dünyanın en talihsiz insanları

Dünyanın en talihsiz insanları

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA