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Trabzon'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Karadeniz Sahil Yolu'nun Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 TD 733 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 61 SC 280 plakalı cipe çarptı.

Kazada yaralanan araçlardaki Gönül Ağırman, Halil Çelebi, Hülya Abanoz, Ali Alperen ve Meryem Berra Cin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Gönül Ağırman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kara yolunda bir süre aksayan trafik ise araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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