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Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü

Trabzon'un Of ilçesinde hafif ticari aracın yön levhası direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

AA4 Temmuz 2021 Pazar 13:07 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 13:07
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Yusuf Kiraz (58) yönetimindeki yabancı plakalı hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu Hayrat viyadüğü girişinde kara yolu yön levhasının direğine çarptı.

Kazada, Ayşenur Doğan (22) ile Zeliha Çatal (38) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kiraz ile Eymen (11), Ensar Fuat (7) ve Enver Buğra Çatal (1) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ile sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak, Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Kiraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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