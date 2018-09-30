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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaşılan iki kişi, bir araçta yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada 920 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kentte üç farklı adrese de yapılan operasyonda üzerlerinde ve ikametgahlarında uyuşturucu madde ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen 5 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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