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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, S.B, B.B, M.B ve A.B.B'nin ilçedeki ev ve bahçelerinde aramada yapıldı.

İmha ve Çakıl isimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 51 kilogram kubar esrar, 161 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 59 av tüfeği fişeği, bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheliler S.B, B.B ve M.B gözaltına alındı.

Diğer şüpheli A.B.B.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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