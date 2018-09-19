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Trabzon'da yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda, Milli Eğitim Bakanlığında çalışırken meslekten ihraç edilen öğretmen A.B, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi R.D. ve ev hanımı B.H. gözaltına alındı.

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