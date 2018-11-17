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Trabzon'da yaylalarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Trabzon'da kar yağışının ardından yaylalarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

  • AA
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Köprübaşı ilçesine bağlı İsmailağa Yaylası'nda kar nedeniyle bazı kişilerin mahsur kaldığı bilgisi üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaşan ekipler, mahsur kalan 3 kişi ve bin küçükbaş hayvanı kurtardı. 

Çaykara ilçesinde de Uzuntarla Yaylası'nda mahsur kalan 3 kişi ile 750 küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurtarıldı. 

Çeşitli yaylalarda mahsur kalan 4 kişiye de ekipler tarafından ulaşıldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yayla ve mezraların terk edilmesi uyarısında bulundu.

Gümrükçüoğlu, "Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bu mevsimde yayla ve mezralarda bulunmak telafi edilemeyecek sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hemşehrilerimden yayla ve mezraları tek etmelerini, kış boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

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