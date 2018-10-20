Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon'da yokuş aşağıya giderken freni boşalan vinç yola devrildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bahçecik mahallesinde yokuş aşağıya inerken freni boşalan TEDAŞ'a ait bir vinç yola devrildi. Ucuz atlatılan kazada vincin sürücüsü yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Bahçeçik mahallesinde bugün sabah saatlerinde yokuş aşağıya doğru ilerleyen TEDAŞ'a ait bir vinç, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. O sırada yolda başka bir aracın ve kaldırımda yayaların olmaması nedeniyle facia ucuz atlatılırken, araç sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İdil Biret´ten hasta çocuklar yararına konser

İdil Biret´ten hasta çocuklar yararına konser

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA