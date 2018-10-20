Trabzon'da yokuş aşağıya giderken freni boşalan vinç yola devrildi
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bahçecik mahallesinde yokuş aşağıya inerken freni boşalan TEDAŞ'a ait bir vinç yola devrildi. Ucuz atlatılan kazada vincin sürücüsü yaralandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Bahçeçik mahallesinde bugün sabah saatlerinde yokuş aşağıya doğru ilerleyen TEDAŞ'a ait bir vinç, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. O sırada yolda başka bir aracın ve kaldırımda yayaların olmaması nedeniyle facia ucuz atlatılırken, araç sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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