Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Trabzon'daki Barma Yaylası Turbalığı ''kesin korunacak hassas alan'' ilan edildi Cumhurbaşkanı kararı ile Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.