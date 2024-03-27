İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2024 Çarşamba / 18 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2701
  • EURO
    35,1052
  • ALTIN
    2267.62
  • BIST100
    8891.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trabzon'dan acı haber! Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti
Güncel

Trabzon'dan acı haber! Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
Trabzon'dan acı haber! Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti
ABONE OL

Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, AA muhabirine, Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldiğini söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışmasındaki göçükle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçi toprak altında kalmıştır. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.