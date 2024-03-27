Trabzon'dan acı haber! Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, AA muhabirine, Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldiğini söyledi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Trabzon Valiliği, Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışmasındaki göçükle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçi toprak altında kalmıştır. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz" denildi.