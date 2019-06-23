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Trabzon'dan bir acı haber daha

Trabzon´un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

  • DHA
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Trabzon´un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan  kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kayıp 2 kişi ise aranıyor.

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