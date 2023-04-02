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Trabzonspor, MKE Ankaragücü mesaisine başladı

Trabzonporspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.

AA2 Nisan 2023 Pazar 20:23 - Güncelleme:
Trabzonspor, MKE Ankaragücü mesaisine başladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 4 Nisan Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda, Yukatel Kayserispor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmanda, diğer oyuncular tamamlama, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

İdman, yüksek şiddetli koşu ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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