Trabzonspor, MKE Ankaragücü mesaisine başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 4 Nisan Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda, Yukatel Kayserispor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Antrenmanda, diğer oyuncular tamamlama, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
İdman, yüksek şiddetli koşu ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.