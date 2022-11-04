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Trabzonspor'da, Konyaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig 13.hafta maçında evinde Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da hazırlıklara başlandı.

AA4 Kasım 2022 Cuma 14:35 - Güncelleme:
Trabzonspor'da, Konyaspor mesaisi başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Dünkü Ferencvaros maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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