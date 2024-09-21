Trabzon'u vuran selin izleri siliniyor! Kayıp kişi için arama başlatıldı

Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri yollarda iş makineleriyle su tahliyesi ve temizlik çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Araklı- Bayburt karayolu tek yönlü trafiğe açıldı.

İŞİTME ENGELLİ KAYBOLDU

Selin etkili olduğu Sürmene ilçesine Çavuşlu Mahallesi'nde, camiye gitmek için evden çıkan Ali Kemal Demir (65), geri dönmedi. Yatsı namazı sonrası camiden çıkarak kendisinden haber alınamayan Demir için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarında, henüz bir ize rastlanmadı.

SU BASAN HASTANEDE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Bahçesi suyla dolan hastane AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere nakledildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Araklı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde Yanbolu Deresi de taştı. Taşkın sonrası yol ile bazı tarım arazileri sularla kaplandı. Derenin olduğu bölgede mahsur kalan bir kişi, küçük çocuğu ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince iş makinesi kepçesiyle kurtarıldı. Kurtarılan baba-oğul güvenli bölgeye alındı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

4 ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Araklı İlçe Kaymakamlığı'nda Trabzon Valiliği öncülüğünde kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinin koordinasyonunda, sel ve heyelanla ilgili ihbar gelen noktalara ekipleri yönlendirildi.

SEL GİTTİ ÇAMUR KALDI

Doğu ilçelerinde son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi. Araklı ve Sürmene ilçelerinde birçok nokta sele teslim oldu. Tarım arazileri, ev ve iş yerlerini su basan, alt ve üst yapıda hasara neden olan, birçok aracın suya kapıldığı, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı selin hasarı ise gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar tespitlerinin sürdüğü ilçelerde temizlik ve onarım çalışmalarına devam eden ekipler, selin izlerini silmeye çalışıyor. Bölge halkı, sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen otomobillerini temizlemeye başladı. İlçede kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için belediye ekipleri de çalışma yürütüyor.

26 MAHALLEDEN 265 İHBAR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 28 mahalleden 265 ihbar alındığını belirerek, "Şehrimizin doğu ilçeleri Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra'da aşırı yağışlar meydana geldi. İlçelerimiz normalin üzerinde bir yağış aldı. Önceliğimiz can kaybının olmaması. 28 mahallemizden 265 ihbar aldık. Birçok mahallemize ulaşım kapalı" dedi.

Ekipler, selin vurduğu ilçelerde özellikle riskli dere güzergahlarında iş makineleri destekli çalışmalarını sürdürüyor.

SELDE KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Trabzon'da selin vurduğu Sürmene ilçesinde kendisinden haber alınamayan işitme engelli Ali Kemal Demir (65) için arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekiplerinin çalışmalarında Çavuşlu Mahallesi'nde menfez girişinde selle biriken rusübat içinde Demir'e ait ayakkabının teki bulundu. Ekipler bu bölgede aramalarını yoğunlaştırırken, diğer ekipler de deniz kenarında kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalarına devam etti.

'ŞUAN AYAKKABISINDAN BAŞKA BİR İZ YOK'

Kayıp kişinin en son görüldüğü caminin imamı Yusuf Keskin, "En son ikindi namazında kendisini gördüm. Yağmur şiddetlenince eve gidiyor. Taşkını görünce dışarı çıkmak istiyor. Sonrasında kendisinden haber alınamadı. Arama faaliyeti başlatıldı. Vatandaşlar ve komşuları da aramalara katıldı. Gece saatlerinde en son derenin olduğu bölgede menfezin baş kısmında yığındı içinde bir ayakkabı buldum. Kendisinin ayakkabısını tanıyordum. Camiye aynı ayakkabıyla gelirdi. Eşi de ayakkabıyı teyit etti. Şuan ayakkabısından başka bir iz yok" dedi.

Bölge halkı, selin hasar verdiği, park halindeki otomobil, tarım arazileri, ev ve işyerlerinde oluşan balçık temizliğini sürdürdü.

Sürmene ilçesinde beyaz eşya deposunu su basan Hüseyin Eski de "2 depomu sel aldı. Tam hasarı bilmiyorum yaklaşık 10 milyona yakın zarar var. Daha önce yukarıda gölet oluşmuştu. Göletin kaldırılmasını istedik. Tahmin ediyorum ki o göletin taşmasıyla oldu" diye konuştu.