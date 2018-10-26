Trabzon'un fetih tarihi değişiyor

Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan Trabzon'un fetih tarihi, 1960'lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edildi ve o günden bu yana kentte her 26 Ekim'de resmi törenler düzenlenip, kutlamalar yapıldı. Trabzon'un fethinin 557'nci yıl dönümü bugün Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Bir toplantı için il dışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise törende yer almadı.

'FETİH VAR, TARİH YOK'

Kentte kutlamalara başlanırken, fetih tarihi konusundaki tartışma yine gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada yoğun süren tartışmalarda, 'Fetih var, tarih yok' yorumları yapıldı.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Kentin fethedildiği tarihe ilişkin geçen yıl açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihçilerle yapılan değerlendirmelerde Trabzon'un fethinin 26 Ekim değil, 15 Ağustos olduğuna karar verildiğini belirtip, kutlamaların da bu tarihe alınması için girişimde bulunacaklarını belirtmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kenan İnan da fetih tarihi detaylı incelenmediği için 15 Ağustos yerine 26 Ekim'de kutlama yapıldığını öne sürmüştü.

SON KEZ 26 EKİM'DE KUTLANDI

Bu yılki kutlama töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, fethin 58 yıldır yanlış tarihte kutlandığını ve gelecek yıl ise kutlamaların 15 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu. Kınalı, şunları söyledi:

"Fetih tarihinin 26 Ekim olduğu kabul edilerek, kutlamalar yıllarca bu tarihte yapılmıştır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapan tarihçilerimiz, Trabzon'umuzun gerçek fetih tarihinin 15 Ağustos olduğunu ortaya koymuştur. Büyükşehir Belediyemiz bu konunun tespiti için tarihçileri bir araya getirerek, 11 Ekim 2017 tarihinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlediği sempozyumda, bu incelemelerin ortaya koyulmasını tebliğ etmiş ve tarihi komisyon raporunda Trabzon'un 1461 fetih tarihini 15 Ağustos olarak beyan etmiş ve kararlaştırmıştır. Bu nedenle bundan sonraki fetih kutlamaları 15 Ağustos tarihinde tertip edilecektir. Bu yıl son kez 26 Ekim'de fetih kutlaması yapılmaktadır."

'ASIL TARİH 15 AĞUSTOS'

KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve Fatih Sultan Mehmet dönemi üzerine doktorasını yapan Prof. Dr. Kenan İnan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentte her yıl 26 Ekim'de kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğunu öne sürüp, gerçek tarihin 15 Ağustos olduğunu belirtmişti. Prof. Dr. Kenan İnan, Türk Tarih Kurumu'nca 1943 yılında ilk baskısı yapılan İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya ait kitapta yer alan ve 26 Ekim 1461'i gösteren fetih tarihinin kafaları karıştırdığına dikkat çekerek, asıl tarihin 15 Ağustos olduğunu vurgulamıştı.