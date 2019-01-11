Trabzon'un Millet Bahçeleri bu yıl yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ülke genelinde başlatılan proje kapsamında Trabzon'daki üç Millet Bahçesi'nin yapımına bu yıl başlanacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksinin açılmasının ardından faaliyeti sonlanan ve yeni stadın yapım sözleşmesi gereği Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredilen Ortahisar ilçesine bağlı Hızırbey Mahallesi'ndeki Hüseyin Avni Aker Stadı ile yanında yer alan Yavuz Selim Stadı'nın yıkım işlemleri tamamlandı.

Proje detayları belirlenen ve toplam 57 bin metrekare büyüklüğündeki alanda yapılacak Millet Bahçesi içerisinde Trabzonspor'a ait tribün öğeleri, kulübü temsil eden müze ve sosyal alanlar yer alacak.

Şehrin belleğinde önemli yere sahip stadın hafızalarda yer etmiş izlerinin korunarak daha konforlu, yaşanabilir ve fonksiyonel bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Akçaabat'ta 22 bin 800 ve Vakfıkebir'de 22 metrekarelik alanlarda da Millet Bahçeleri projesi hayata geçirilecek. TOKİ tarafından 2019 yılı içerisinde yapımına başlanacak Millet Bahçeleri'nin, yine aynı yıl içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulması bekleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kent kadar bütün Türkiye için de önemli olduğunu belirterek, Millet Bahçeleri'nin halkın zamanını en iyi şekilde değerlendirebileceği alanlar olacağını söyledi.

Trabzon'da yapılacak 3 Millet Bahçesi için ihale işlemlerinin başladığına işaret eden Gümrükçüoğlu, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şehir olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Onun da öngörüleriyle bütün ülkede olduğu gibi daha yaşanabilir, halkımızın daha rahat edebileceği, tatil ve normal günlerini geçirebileceği Millet Bahçeleri bütün ülkede yaygınlaşmaya başladı. Trabzon'da projenin ilk adımları atılarak ilk olarak Avni Aker Stadı ve yanındaki Yavuz Selim Stadı'nın olduğu alan hazır hale getirildi."

"Şehrin akciğeri görevini üstlenecekler"

Gümrükçüoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bir süre önce bu alanlarda incelemede bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Artık ihale ve başlama aşamasına gelindi. O bölgede 57 bin metrekare alan içerisinde bu planlama yapıldı. Şehrimizde sadece o bölgede değil, Akçaabat ilçemizde Fatih Parkı'nın olduğu yer ile Vakfıkebir'de de Millet Bahçesi yapılacak. Engebeli arazi yapısı olan Doğu Karadeniz'de yoğun yapılaşmaların arasında artık soluk alacak yerler yapılacak. Yani şehrin akciğerleri görevini üstlenecek ve sosyal donatıların yer alacağı önemli bir proje hayat bulacak."