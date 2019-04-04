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Trafiğe iki ayda 100 bin 511 aracın kaydı yapıldı

Türkiye`de ocak-şubat döneminde 100 bin 511 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 25 bin 796 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 74 bin 715 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları  istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı,  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 22 milyon 940 bin 636'ya  yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde  14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini  minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 34 bin 25 oldu. Bu  taşıtların içinde otomobil yüzde 54,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde  22,7 ile motosiklet, yüzde 12,9 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti.  Taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan  oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde  48,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 58,4, minibüste yüzde 33,5, otobüste  yüzde 47,3, kamyonette yüzde 62,3, kamyonda yüzde 48,6 olarak gerçekleşti.  Motosiklette yüzde 30,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 97, traktörde ise yüzde 5  artış oldu.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt  sayısında da yüzde 45,8 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 49,8,  minibüste yüzde 29,3, otobüste yüzde 45,2, kamyonette yüzde 57,3, kamyonda yüzde  64,9, traktörde yüzde 64,8 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 2, özel amaçlı  taşıtlarda ise yüzde 85,8 artış hesaplandı.

Ocak-şubat döneminde 100 bin 511 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 25 bin  796 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 74 bin 715  arttı.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Şubatta devri yapılan toplam 535 bin 37 taşıt içinde otomobil yüzde  70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 17,1 ile kamyonet, yüzde 3,9 ile  motosiklet, yüzde 3,4 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan  taşıtların yüzde 5,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar  oluşturdu.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 445 bin 592 otomobilin  yüzde 37,8'i LPG, yüzde 37'si dizel, yüzde 24,8'i benzin yakıtlı, yüzde 0,05'i  elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise  yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 18 bin 464 otomobilin yüzde  15'inin Renault, yüzde 14,9'unun Fiat, yüzde 11,6'sının Volkswagen, yüzde  7,5'inin Hyundai, yüzde 6,4'ünün Honda, yüzde 5,3'ünün Toyota, yüzde 4,6'sının  Peugeot, yüzde 4,3'ünün Nissan, yüzde 4'ünün Dacia, yüzde 3,7'sinin Skoda olduğu,  yüzde 22,7'sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 otomobilin yüzde  40,1'i 1501-1600, yüzde 27'si 1401-1500, yüzde 17,2'si 1301-1400, yüzde 10,3'ü  1300 ve altı, yüzde 4,4'ü 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir  hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 otomobilin yüzde 54,7'si  beyaz, yüzde 22,5'i gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 10'u  diğer renklerden oluştu.

Yok böyle bir otomobil tutkusu

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